Работодатели Сумщины заплатили больше 400 миллионов ЕСВ В течение двух месяцев 2017 года поступления единого взноса на общеобязательное социальное страхование в Сумской области составляет 444,2 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 95,1 млн грн или на 27,2 %.

В феврале 2017 года поступления единого взноса составили 244,5 млн грн, что на 76,8 млн грн, или на 45,8 % больше поступлений соответствующего периода прошлого года. В январе - оплачено 199,7 млн грн единого взноса, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.