Работодатели Сумщины заплатили больше 400 миллионов ЕСВ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 95,1 млн грн или на 27,2 %.
В феврале 2017 года поступления единого взноса составили 244,5 млн грн, что на 76,8 млн грн, или на 45,8 % больше поступлений соответствующего периода прошлого года. В январе - оплачено 199,7 млн грн единого взноса, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
По сравнению с январем-февралем 2016 года поступления единого налога выросли на 47,5 млн. грн, или на 75%....
По результатам текущих проверок специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, проведенных в рамках рабочей группы, созданной при Главном управлении...
По оперативной информации государственной налоговой инспекции в г.Сумы, с начала 2017 года в Сводный бюджет поступило 500,4 миллиона гривен....
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