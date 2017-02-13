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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19236

Сумчане получили на 7 миллионов меньше субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале текущего года за субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии обратились почти 10 тысяч домохозяйств.

Всего в Сумской области 62,6% семей получают государственную помощь, из них подавляющее большинство - горожане.

Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2017 года составила 17,9 млн грн против 24,3 млн грн прошлом году.

Средний размер назначенной субсидии в феврале 2017 года составил 1592,1 грн на одно домохозяйство (1215,4 грн - в феврале 2016 года). Наибольший этот показатель был в Великописаревском (2383,5 грн), Роменском (2202,5 грн) и Бурынском (2053,2 грн) районах; наименьший - в г. Сумы (1351,7 грн) и Шостка (1472,6 грн).

Кроме того, в феврале 2017 года 71 домохозяйству были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 148,6 тыс. грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2017 года составил 2092,5 грн против 1400,8 грн в феврале 2016 года. Среди городов и районов области самый высокий этот показатель был в Роменском (2362,5 грн), Белопольском (2201,1 грн) и Тростянецком (2145,8 грн) районах; наименьший - в г.Сумы (1811,3 грн) и Кролевецком (1973,5 грн) районе.

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