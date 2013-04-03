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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45156

В Сумах почистят озеро возле музея Чехова

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко и руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий проинспектировали ход реализации проекта по благоустройству озера на территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Мемориальный дом-музей А.П. Чехова в городе Сумы».

Первоочередной задачей подрядчиков является очистка и восстановление водоема площадью 0,428 га, находящегося на территории парка. Сейчас он требует немедленного освобождения от мусора и загрязнений, а его крутые обрывы должны стать безопасными пологими берегами с газонами и дорожками.

Александр Марченко отметил важность объекта для культурной и туристической привлекательности Сумского региона, поэтому каждый этап его реставрации должен проходить согласно всех строительных норм.

«Дом-музей Чехова - это символ культуры и духовности Сумщины. Мы должны гордиться им и беречь, а не оставлять в таком состоянии, каким мы видим сейчас», - подчеркнул он.

Дмитрий Живицкий отметил, что в будущем парк должен превратиться из памятника местного значения в рекреационное место отдыха, которое будет привлекать туристов не только из Украины, но и из-за границы.

По его словам, для системного подхода к развитию данной территории и учета пожеланий специалистов в области культуры, туризма и экологии будет создана рабочая группа, в состав которой войдут строители, представители указанных сфер и общественности. Перед ней будет поставлена задача направлять и контролировать процесс реставрации парка.

Общество Дом-музей Чехова

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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