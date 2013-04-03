В Сумах почистят озеро возле музея Чехова

Первоочередной задачей подрядчиков является очистка и восстановление водоема площадью 0,428 га, находящегося на территории парка. Сейчас он требует немедленного освобождения от мусора и загрязнений, а его крутые обрывы должны стать безопасными пологими берегами с газонами и дорожками.
Александр Марченко отметил важность объекта для культурной и туристической привлекательности Сумского региона, поэтому каждый этап его реставрации должен проходить согласно всех строительных норм.
«Дом-музей Чехова - это символ культуры и духовности Сумщины. Мы должны гордиться им и беречь, а не оставлять в таком состоянии, каким мы видим сейчас», - подчеркнул он.
Дмитрий Живицкий отметил, что в будущем парк должен превратиться из памятника местного значения в рекреационное место отдыха, которое будет привлекать туристов не только из Украины, но и из-за границы.
По его словам, для системного подхода к развитию данной территории и учета пожеланий специалистов в области культуры, туризма и экологии будет создана рабочая группа, в состав которой войдут строители, представители указанных сфер и общественности. Перед ней будет поставлена задача направлять и контролировать процесс реставрации парка.
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