На Сумщине работают над созданием инклюзивного образования в детсадах По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, в 2017 году планируется открытие 7 инклюзивных групп в дошкольных учебных заведениях.

Сейчас такая форма введена в одном садике Шостки по обращению родителей. С 1 сентября текущего года предполагается создать еще семь групп, где есть такая необходимость, в частности, 2- в Конотопском, по 1 - в Ахтырском районе, Путивле, Глухове, Конотопе и Лебедине.

Как отмечают в профильном департаменте, распространение в Украине процесса инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями физического и / или психического здоровья является не только отражением времени, но и одним из шагов к обеспечению полной реализации их права на качественное образование.

Всего на Сумщине профессиональное коррекционное образование дошкольникам предоставляют 3 специальных ДУЗ в городе Сумы и 117 групп компенсирующего типа по всей области, где воспитывается 1527 детей, в том числе - 54 с инвалидностью. В частности 99 групп организовано для детей с нарушением речи (1324 детей); 8 - с нарушением зрения (96), 3 - с нарушением опорно-двигательного аппарата (41); 3 - с задержкой психического развития (34), 2 - со сложными дефектами в развитии (20); 1 - для глухих (5) и 1 - для слабослышащих детей (7).