На Сумщине раненные участники АТО получат материальную помощь На рассмотрение очередного заседания соответствующей комиссии было подано 6 заявлений с пакетами документов от пострадавших при исполнении служебного долга в зоне АТО.

Как сообщают в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, по результатам заседания принято решение оказать материальную помощь всем 6 заявителям.

Всего с начала года материальная помощь оказана 3 семьям погибших и 32 раненым при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 1,1 миллиона гривен. На улучшение материально-бытовых условий проживания семьям погибших помощь получили 3 семьи на сумму 102 тыс. гривен.