На Сумщине раненные участники АТО получат материальную помощь

Как сообщают в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, по результатам заседания принято решение оказать материальную помощь всем 6 заявителям.
Всего с начала года материальная помощь оказана 3 семьям погибших и 32 раненым при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 1,1 миллиона гривен. На улучшение материально-бытовых условий проживания семьям погибших помощь получили 3 семьи на сумму 102 тыс. гривен.
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