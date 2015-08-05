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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52177

На Сумщине раненные участники АТО получат материальную помощь

На рассмотрение очередного заседания соответствующей комиссии было подано 6 заявлений с пакетами документов от пострадавших при исполнении служебного долга в зоне АТО.

Как сообщают в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, по результатам заседания принято решение оказать материальную помощь всем 6 заявителям.

Всего с начала года материальная помощь оказана 3 семьям погибших и 32 раненым при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 1,1 миллиона гривен. На улучшение материально-бытовых условий проживания семьям погибших помощь получили 3 семьи на сумму 102 тыс. гривен.

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