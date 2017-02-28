Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20146

«Упрощенцы» Сумщины заплатили почти 111 миллионов единого налога

По сравнению с январем-февралем 2016 года поступления единого налога выросли на 47,5 млн. грн, или на 75%.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексея Мазуренко, единый налог наполняет местные бюджеты области на 17,7 %.

За аналогичный период прошлого года от плательщиков по упрощенной системе налогообложения поступило 63,5 млн грн единого налога.

Наибольшую долю поступлений единого налога обеспечили физические лица-предприниматели, заплатив более 66 млн гривен. По сравнению с январем-февралем прошлого года уплата налога физическими лицами выросла на 28 млн гривен.

За два месяца 2017 года юридические лица третьей группы направили в местные бюджеты почти 15,5 млн грн единого налога.

«Упрощенцы» четвертой группы, сельскохозяйственные товаропроизводители уплатили в бюджет 29,2 млн грн единого налога, что на 15,4 млн грн превышает прошлогодние поступления.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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