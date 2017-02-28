«Упрощенцы» Сумщины заплатили почти 111 миллионов единого налога

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексея Мазуренко, единый налог наполняет местные бюджеты области на 17,7 %.
За аналогичный период прошлого года от плательщиков по упрощенной системе налогообложения поступило 63,5 млн грн единого налога.
Наибольшую долю поступлений единого налога обеспечили физические лица-предприниматели, заплатив более 66 млн гривен. По сравнению с январем-февралем прошлого года уплата налога физическими лицами выросла на 28 млн гривен.
За два месяца 2017 года юридические лица третьей группы направили в местные бюджеты почти 15,5 млн грн единого налога.
«Упрощенцы» четвертой группы, сельскохозяйственные товаропроизводители уплатили в бюджет 29,2 млн грн единого налога, что на 15,4 млн грн превышает прошлогодние поступления.
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