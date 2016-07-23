В Сумах сразились юные шахматисты

Победителями турнира в разных возрастных категориях стали: Шевлюга Евгений, Мацура Даша, Коваль Иван, Савченко Ярослав, Ольштынский Алексей.
Серебреными призерами: Фоменко Сергей, Супрун Дмитрий, Кущ Дмитрий, Подгорский Ярослав.
Бронзовыми - Хочин Даниил, Барсук Дарья, Гай Владислав, Вардаев Иван, Супрун Дмитрий.
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