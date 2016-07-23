Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49172

В Сумах сразились юные шахматисты

15-19 марта проходил чемпионат города Сумы по шахматам среди юношей и девушек.

Победителями турнира в разных возрастных категориях стали: Шевлюга Евгений, Мацура Даша, Коваль Иван, Савченко Ярослав, Ольштынский Алексей.

Серебреными призерами: Фоменко Сергей, Супрун Дмитрий, Кущ Дмитрий, Подгорский Ярослав.

Бронзовыми - Хочин Даниил, Барсук Дарья, Гай Владислав, Вардаев Иван, Супрун Дмитрий.

Спорт Шахматы

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«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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