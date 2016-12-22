Тарас Шелестюк отменил бой с Маликом Хоукинсом

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) подвернул ногу и не будет боксировать в апреле против американца Малика Хоукинса (10-0, 7 КО). Об этом сообщает BoxingScene, цитируя промоутера Тараса Мэтта Роуленда.
«Тарас бежал и подвернул ногу. Все выглядело очень плохо, поэтому мы должны были исключить его из этого шоу.
Возвращение Шелестюка? Если отек пройдет, и он вновь сможет бегать, то, наверное, его следующий бой пройдет в июне».
Напомним, что поединок украинца с американцем должен был состояться 14 апреля.
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