Тарас Шелестюк отменил бой с Маликом Хоукинсом Сумской боксер травмировал ногу и не сможет выйти на ринг.

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) подвернул ногу и не будет боксировать в апреле против американца Малика Хоукинса (10-0, 7 КО). Об этом сообщает BoxingScene, цитируя промоутера Тараса Мэтта Роуленда.

«Тарас бежал и подвернул ногу. Все выглядело очень плохо, поэтому мы должны были исключить его из этого шоу.

Возвращение Шелестюка? Если отек пройдет, и он вновь сможет бегать, то, наверное, его следующий бой пройдет в июне».

Напомним, что поединок украинца с американцем должен был состояться 14 апреля.