В Сумах прошел чемпионат по рукопашному бою среди спасателей

В них принимали участие около 70 спортсменов из 13 команд, среди которых 10 представляли областные управления, 2 - учебные заведения системы службы, а еще одна - Межрегиональный центр быстрого реагирования (г. Ромны).
По итогам соревнований были награждены победители и призеры.
Весовая категория до 65 кг:
1. Денис Чечета (Национальный университет гражданской защиты Украины);
2. Максим Ашур (Черкасский институт пожарной безопасности);
3. Дмитрий Чередниченко (Житомирская обл.)
До 70 кг:
1. Андрей Зарецкий (Сумская обл.);
2. Владислав Гела (Национальный университет гражданской защиты Украины);
3. Андрей Зелинский (Кировоградская обл.).
До 75 кг:
1. Владимир Романенко (Национальный университет гражданской защиты Украины);
2. Владислав Кучерявый (Национальный университет гражданской защиты Украины);
3. Денис Проторский (Харьковская обл.).
До 80 кг:
1. Дмитрий Ольховский (Национальный университет гражданской защиты Украины);
2. Виталий Кируцак (Межрегиональный центр быстрого реагирования, г. Ромны);
3. Ярослав Гавриленко (Черкасский институт пожарной безопасности).
До 90 кг:
1. Николай Гунько (Национальный университет гражданской защиты Украины);
2. Владислав Бабич (Сумская обл.);
3. Александр Коваленко (Черкасская обл.).
Свыше 90 кг:
1. Роман Манаков (Харьковская обл.);
2. Сергей Вишницкий (Кировоградская обл.);
3. Артем Горбатенко (Черкасский институт пожарной безопасности).
Все призеры соревнований получили почетные медали и грамоты.
По итогам чемпионата были определены также команды-победители. «Бронзу» получила Сумская область, «серебро» досталось Черкасскому институту пожарной безопасности, а абсолютным чемпионом стал Харьковский национальный университет гражданской защиты Украины.
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