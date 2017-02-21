В Сумах прошел чемпионат по рукопашному бою среди спасателей 22 марта в Сумах на базе легкоатлетического манежа СумГУ прошли соревнования в рамках чемпионата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по рукопашному бою.

В них принимали участие около 70 спортсменов из 13 команд, среди которых 10 представляли областные управления, 2 - учебные заведения системы службы, а еще одна - Межрегиональный центр быстрого реагирования (г. Ромны).

По итогам соревнований были награждены победители и призеры.

Весовая категория до 65 кг:

1. Денис Чечета (Национальный университет гражданской защиты Украины);

2. Максим Ашур (Черкасский институт пожарной безопасности);

3. Дмитрий Чередниченко (Житомирская обл.)

До 70 кг:

1. Андрей Зарецкий (Сумская обл.);

2. Владислав Гела (Национальный университет гражданской защиты Украины);

3. Андрей Зелинский (Кировоградская обл.).

До 75 кг:

1. Владимир Романенко (Национальный университет гражданской защиты Украины);

2. Владислав Кучерявый (Национальный университет гражданской защиты Украины);

3. Денис Проторский (Харьковская обл.).

До 80 кг:

1. Дмитрий Ольховский (Национальный университет гражданской защиты Украины);

2. Виталий Кируцак (Межрегиональный центр быстрого реагирования, г. Ромны);

3. Ярослав Гавриленко (Черкасский институт пожарной безопасности).

До 90 кг:

1. Николай Гунько (Национальный университет гражданской защиты Украины);

2. Владислав Бабич (Сумская обл.);

3. Александр Коваленко (Черкасская обл.).

Свыше 90 кг:

1. Роман Манаков (Харьковская обл.);

2. Сергей Вишницкий (Кировоградская обл.);

3. Артем Горбатенко (Черкасский институт пожарной безопасности).

Все призеры соревнований получили почетные медали и грамоты.

По итогам чемпионата были определены также команды-победители. «Бронзу» получила Сумская область, «серебро» досталось Черкасскому институту пожарной безопасности, а абсолютным чемпионом стал Харьковский национальный университет гражданской защиты Украины.