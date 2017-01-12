Сумские таможенники нашли в поезде старинную икону Сегодня, 23 марта, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена попытка вывоза старинной иконы с изображением Божьей матери с младенцем на руках.

По предварительным данным, артефакт написан в период конца XVII - начала XIX века. Культурную ценность перевозила гражданка Российской Федерации, которая следовала поездом сообщением «Хмельницкий - Москва». Икона лежала в женской сумочке поверх личных вещей. По данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.