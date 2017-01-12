Сумские таможенники нашли в поезде старинную икону

По предварительным данным, артефакт написан в период конца XVII - начала XIX века.
Культурную ценность перевозила гражданка Российской Федерации, которая следовала поездом сообщением «Хмельницкий - Москва». Икона лежала в женской сумочке поверх личных вещей.
По данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
8 марта на таможенном посту «Конотоп» благодаря сотрудничеству работников Сумской таможни ГФС, пограничников и сотрудников УСБУ предупредили попытку недекларирования товаров...
Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...
Сегодня на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками пограничного отряда и управления СБУ в Сумской области...
Сегодня на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками СБУ в Сумской области выявлено скрытую от таможенного...
За прошедшие праздники работниками Сумской таможни ГФС направлено в соответствующие отделы полиции в Сумской области два сообщения о противоправных деяниях,...