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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07217

Сумские таможенники нашли в поезде старинную икону

Сегодня, 23 марта, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена попытка вывоза старинной иконы с изображением Божьей матери с младенцем на руках.

По предварительным данным, артефакт написан в период конца XVII - начала XIX века.

Культурную ценность перевозила гражданка Российской Федерации, которая следовала поездом сообщением «Хмельницкий - Москва». Икона лежала в женской сумочке поверх личных вещей.

По данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Икона Таможня

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