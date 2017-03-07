Сумчанина, укравшего бутылку водки, ловили по всему Химгородку Патрульные оперативно задержали мужчину, который похитил из магазина бутылку водки.

20 марта, около 18 часов, 2 человека, находясь в магазине на улице Марко Вовчок, на глазах работников заведения, взяли с витрины бутылку водки и пошли в направлении выхода. На требование заплатить за товар граждане не реагировали, зато бросились бежать.

Пока продавцы вызвали полицию, охранник решил самостоятельно задержать грабителей. Мужчина побежал и догнал одного из воров, но тот избил охранника и скрылся в неизвестном направлении.

Экипажи патрульной полиции, получив приметы беглецов, начали их поиски. Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили похожего по приметам мужчину.

Увидев служебный автомобиль, гражданин бросился бежать, однако его попытка оказалась неудачной, и он был задержан полицейскими. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него самодельное устройство для употребления наркотического вещества.

Охранник магазина узнал 19-летнего грабителя. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.