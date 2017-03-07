Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55328

Сумчанина, укравшего бутылку водки, ловили по всему Химгородку

Патрульные оперативно задержали мужчину, который похитил из магазина бутылку водки.

20 марта, около 18 часов, 2 человека, находясь в магазине на улице Марко Вовчок, на глазах работников заведения, взяли с витрины бутылку водки и пошли в направлении выхода. На требование заплатить за товар граждане не реагировали, зато бросились бежать.

Пока продавцы вызвали полицию, охранник решил самостоятельно задержать грабителей. Мужчина побежал и догнал одного из воров, но тот избил охранника и скрылся в неизвестном направлении.

Экипажи патрульной полиции, получив приметы беглецов, начали их поиски. Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили похожего по приметам мужчину.

Увидев служебный автомобиль, гражданин бросился бежать, однако его попытка оказалась неудачной, и он был задержан полицейскими. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него самодельное устройство для употребления наркотического вещества.

Охранник магазина узнал 19-летнего грабителя. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Кража Патрульная полиция

По тематике

Вчера 15:14

В Сумах патрульные нашли и вернули владельцу номерные знаки

20 марта, около 11 часов, патрулируя территорию моста на улице Прокофьева, экипаж патрульных нашел номерные знаки от транспортного средства....

Вчера 11:25

В Сумах пьяные пешеходы избили водителя, который на них чуть не наехал

Патрульные задержали двух мужчин, которые повредили авто, а затем избили его владельца....

Вчера 10:30

Сумские подростки дали сдачи кофейному автомату

Патрульные задержали 3 несовершеннолетних, которые повредили кофейный автомат....

21.03.2017 10:37

В Тростянце псевдогазовщицы обокрали 88-летнего пенсионера

Работники тростянецкой полиции открыли уголовное производство и разыскивают двух молодых женщин, которые, представившись пенсионеру работницами газовой службы, обманом проникли в...

07.03.2017 09:33

Сумчанин пытался похитить из магазина недешевые духи

На днях, патрульные получили сообщение о помощи на Покровской площади....

Новости

Пол-Сум ночью останутся без воды
Сегодня 16:08
Полиция задержала роменчанина, который разгуливал по городу с барсеткой, полной боеприпасов
Сегодня 16:01
Попытка номер два: сумские маршрутчики снова хотят повысить стоимость проезда
Сегодня 16:00
В Николаевской ОТГ будет создан ЦПАУ при поддержке U-LEAD
Сегодня 15:21
В Сумах стартовала Всеукраинская неделя детского чтения
Сегодня 15:00
Молдоване не довезли 7 центнеров мяса в Россию
Сегодня 14:40
«Упрощенцы» Сумщины заплатили почти 111 миллионов единого налога
Сегодня 14:20
В Сумах акцизные нарушители заплатят в бюджет 610 тысяч штрафа
Сегодня 13:53
На Сумщине устанавливается запрет на лов рыбы
Сегодня 13:40
Замминистра показал сумские школы будущего
Сегодня 13:21
На Сумщине граждане продолжают находить старые боеприпасы
Сегодня 13:06
Сумчанина, укравшего бутылку водки, ловили по всему Химгородку
Сегодня 12:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.