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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31323

В Сумах состоится первый Хакатон

27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon.

Smart Sumy Hackathon - это интересная и необычная событие для нашего города, а также - конкурс на определение лучших проектов и технологических решений, которые улучшат и сделают более удобной жизнь сумчан. Тематика хакатонов - smart city. Важно чтобы ваш проект был полезен в первую очередь для г. Сумы!

Инициаторами хакатонов выступили Центр Социального Партнерства и CPCS.

В Хакатоне в качестве экспертов и менторов примут участие директоры и менеджеры IТ-компаний, представители власти, а также общественные инициативы и активисты.

Кто может стать участником?

Хакатон ориентирован на молодых специалистов, которые учатся или работают в сфере современных технологий и стремятся найти команду или ресурсы для реализации своей идеи / проекта или технологических решений.

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму ниже. Количество мест ограничено (40 участников). Участие в Хакатоне бесплатное. Регистрация на Хакатон заканчивается по достижению лимита или в 00:00 18 мая. После этого все участники будут приглашены на Хакатон, но не позднее чем 00:00 19 мая.

Обратите свое внимание: регистрация обязательно для каждого члена вашей команды! Размер команды - 2-5 участников.

Регистрация: https://goo.gl/forms/XtZwtSTqNUPwZMN02

Правила участия в Хакатоне:

За определенный срок команде нужно создать рабочий прототип: веб, десктоп стол или мобильное приложение, SMM-стратегии, и т.п. Язык и технологию команда выбирает самостоятельно. По результатам работы каждая команда должна представить свой проект, независимо от состояния его подготовки. Презентация проекта длится 5 минут, еще 25 минут предоставляется на вопросы и ответы.

Программа:

Суббота, 27 мая

10:00 - 11:00 Регистрация участников. Знакомство с участниками и их идеями. Поиск команды.

11:00 - 11:30 Регистрация команд. Поиск команды для тех, кто еще «не решился»

11:30 - Работа над проектами. Выступления менторов.

Обед. Ужин.

Ночью - сон или нетворкинг. Если хотите переночевать в месте проведения Хакатонов, возьмите с собой спальник.

Воскресенье, 28 мая

День работы над проектами.

Завтрак. Обед.

18:00 - 19:30 Демо! Каждая команда имеет 5 минут на презентацию своего проекта + 5 минут на вопросы и ответы

19:30 - 20:00 Голосование и объявление победителей

20:00 - до 22:00 – Празднование создания инновационных идей.

Финалисты Хакатонов получат финансовую и административную поддержку на реализацию проектов.

Подробнее на странице Хакатона в фейсбуке.

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