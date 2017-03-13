В Сумах состоится первый Хакатон

Smart Sumy Hackathon - это интересная и необычная событие для нашего города, а также - конкурс на определение лучших проектов и технологических решений, которые улучшат и сделают более удобной жизнь сумчан. Тематика хакатонов - smart city. Важно чтобы ваш проект был полезен в первую очередь для г. Сумы!
Инициаторами хакатонов выступили Центр Социального Партнерства и CPCS.
В Хакатоне в качестве экспертов и менторов примут участие директоры и менеджеры IТ-компаний, представители власти, а также общественные инициативы и активисты.
Кто может стать участником?
Хакатон ориентирован на молодых специалистов, которые учатся или работают в сфере современных технологий и стремятся найти команду или ресурсы для реализации своей идеи / проекта или технологических решений.
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму ниже. Количество мест ограничено (40 участников). Участие в Хакатоне бесплатное. Регистрация на Хакатон заканчивается по достижению лимита или в 00:00 18 мая. После этого все участники будут приглашены на Хакатон, но не позднее чем 00:00 19 мая.
Обратите свое внимание: регистрация обязательно для каждого члена вашей команды! Размер команды - 2-5 участников.
Регистрация: https://goo.gl/forms/XtZwtSTqNUPwZMN02
Правила участия в Хакатоне:
За определенный срок команде нужно создать рабочий прототип: веб, десктоп стол или мобильное приложение, SMM-стратегии, и т.п. Язык и технологию команда выбирает самостоятельно. По результатам работы каждая команда должна представить свой проект, независимо от состояния его подготовки. Презентация проекта длится 5 минут, еще 25 минут предоставляется на вопросы и ответы.
Программа:
Суббота, 27 мая
10:00 - 11:00 Регистрация участников. Знакомство с участниками и их идеями. Поиск команды.
11:00 - 11:30 Регистрация команд. Поиск команды для тех, кто еще «не решился»
11:30 - Работа над проектами. Выступления менторов.
Обед. Ужин.
Ночью - сон или нетворкинг. Если хотите переночевать в месте проведения Хакатонов, возьмите с собой спальник.
Воскресенье, 28 мая
День работы над проектами.
Завтрак. Обед.
18:00 - 19:30 Демо! Каждая команда имеет 5 минут на презентацию своего проекта + 5 минут на вопросы и ответы
19:30 - 20:00 Голосование и объявление победителей
20:00 - до 22:00 – Празднование создания инновационных идей.
Финалисты Хакатонов получат финансовую и административную поддержку на реализацию проектов.
Подробнее на странице Хакатона в фейсбуке.