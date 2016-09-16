В Сумах стартовала Всеукраинская неделя детского чтения

В библиотеку пришли ученики 4-А и 4-Б классов школы №30. Дети читали стихи, пели, участвовали в литературных играх и общались с сумской писательницей, автором нескольких детских книг Светланой Петренко.
Юные читатели с удовольствием слушали стихи, веселые юморески. Массу положительных эмоций детям принес библиошопинг «Меняю стихотворение на книгу».
Во время встречи был дан старт таким акциям как «Букривер», книжный ростомер «Читаючи - зростай!».
Завершая общение, дети украсили книжное дерево пожеланий.
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