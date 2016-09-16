Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0047

В Сумах стартовала Всеукраинская неделя детского чтения

По случаю открытия Всеукраинской недели детского чтения в библиотеке-филиале им. А.П. Столбина состоялась встреча книжных фанов.

В библиотеку пришли ученики 4-А и 4-Б классов школы №30. Дети читали стихи, пели, участвовали в литературных играх и общались с сумской писательницей, автором нескольких детских книг Светланой Петренко.

Юные читатели с удовольствием слушали стихи, веселые юморески. Массу положительных эмоций детям принес библиошопинг «Меняю стихотворение на книгу».

Во время встречи был дан старт таким акциям как «Букривер», книжный ростомер «Читаючи - зростай!».

Завершая общение, дети украсили книжное дерево пожеланий.

Общество Библиотеки Чтение

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«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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