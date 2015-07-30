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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумском УВК меняли батарейки на конфеты

В УВК № 16 по инициативе депутата городского совета Дмитрия Наталухи провели акцию «Обменяй батарейку на конфету».

В рамках акции воспитанники НВК бросали в специально изготовленный бокс отработанные батарейки, получая взамен конфеты.

С финансированием акции учебно-воспитательному комплексу помогло ООО «Экостандарт Рециклинг», которое занимается сбором опасных отходов. За счет компании изготовлено бокс и закуплено конфеты.

Директор общества Павел Гасай отметил, что целью акции является приучить детей к культуре сортировки отходов. Одна батарейка загрязняет до 200 кв.м грунта, поэтому нельзя, чтобы она попадала на полигон вместе с другими отходами.

Общество Батарейки

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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