В сумском УВК меняли батарейки на конфеты В УВК № 16 по инициативе депутата городского совета Дмитрия Наталухи провели акцию «Обменяй батарейку на конфету».

В рамках акции воспитанники НВК бросали в специально изготовленный бокс отработанные батарейки, получая взамен конфеты.

С финансированием акции учебно-воспитательному комплексу помогло ООО «Экостандарт Рециклинг», которое занимается сбором опасных отходов. За счет компании изготовлено бокс и закуплено конфеты.

Директор общества Павел Гасай отметил, что целью акции является приучить детей к культуре сортировки отходов. Одна батарейка загрязняет до 200 кв.м грунта, поэтому нельзя, чтобы она попадала на полигон вместе с другими отходами.