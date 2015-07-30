В сумском УВК меняли батарейки на конфеты

В рамках акции воспитанники НВК бросали в специально изготовленный бокс отработанные батарейки, получая взамен конфеты.
С финансированием акции учебно-воспитательному комплексу помогло ООО «Экостандарт Рециклинг», которое занимается сбором опасных отходов. За счет компании изготовлено бокс и закуплено конфеты.
Директор общества Павел Гасай отметил, что целью акции является приучить детей к культуре сортировки отходов. Одна батарейка загрязняет до 200 кв.м грунта, поэтому нельзя, чтобы она попадала на полигон вместе с другими отходами.
С 1 августа в рамках Дней устойчивой энергии «Агенція промоції «Суми» объявляет акцию «Сумы без опасных отходов»....