Дорожники Сумщины за день заделали больше 2 тысяч кв. м ям В течение 22 марта дорожными предприятиями области ликвидировано 2298 кв. м ямочности, что на 300 кв. м больше, чем за предыдущий день.

На ремонтных работах было задействовано 20 бригад работников, которые полностью используют каждый погожий час. Работы выполнялись холодной и горячей асфальтобетонной смесью. А вот 23 марта у дорожников выходной по устранению ямочности из-за непогоды, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.