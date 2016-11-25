На ремонтных работах было задействовано 20 бригад работников, которые полностью используют каждый погожий час. Работы выполнялись холодной и горячей асфальтобетонной смесью.
А вот 23 марта у дорожников выходной по устранению ямочности из-за непогоды, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
Как доложил на аппаратном совещании в облгосадминистрации начальник областного отдела инфраструктуры Владимир Дудченко, по состоянию на 15 марта на это...
Ремонт дорог на условиях софинансирования значительно повысит шансы объединенных громад улучшить их качество....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение дорожникам приступать к ремонту дорог....
Сегодня, 1 декабря, в первый день зимы сотрудники КП «Дорремстрой» без устали продолжают ремонтировать городские дороги....
Заниматься мелким ремонтом и эксплуатационным обслуживанием автомобильных дорог общего пользования в городе Сумы и Сусмской области с нового года будет...