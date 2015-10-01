Сумские строители не платят паевые взносы Прокуратура Сумской настаивает на соблюдении требований законодательства при уплате паевых взносов.

Органами прокуратуры области с целью защиты государственных интересов ведется системная работа по наполнению местных бюджетов средствами от уплаты паевых взносов на развитие инфраструктуры населенных пунктов.

Установлено, что, пренебрегая обязанностью наравне с другими застройщиками платить такие взносы, одной из строительных компаний при возведении трех многоэтажек по ул. Прокофьева в г. Сумы, заключено с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета соглашение об освобождении от внесения каких-либо средств в местный бюджет.

По условиям этого соглашения вместо перечисления 3,5 млн грн застройщик решил передать в коммунальную собственность электрические сети и оборудование, хотя подобная схема уклонения от уплаты паевых взносов прямо запрещена законом, учитывая, что соответствующие сети в любом случае остаются в собственности частной энергоснабжающей организации.

Таким образом, свои затраты на строительство электрических сетей застройщик намеревался перевести на местный бюджет.

Учитывая наличие угрозы нарушения интересов государства и территориальной громады, прокуратурой области инициировано обращение в хозяйственный суд Сумской области с иском в интересах исполнительного комитета Сумского городского совета, управления капитального строительства и дорожного хозяйства этого совета к вышеупомянутой строительной компании о признании недействительным дополнительного соглашения и взыскании 3,5 млн грн в местный бюджет г. Сумы.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Васянович, в настоящее время постановлением суда производство по этому делу открыто, продолжается рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.