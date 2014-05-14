В Сумском музее рассказали об украинской революции

Начало Украинской революции связано с созданием 17 марта 1917 года Украинской Центральной рады во главе с украинским историком, активным деятелем национального движения Михаилом Грушевским. Революция была явлением всеукраинским: сплочение национальных сил и активная поддержка деятельности Центральной Рады происходили и на Сумщине.
Участники мероприятия ознакомились с материалами, которые освещают события 1917 года в нашем крае. Это, прежде всего, фотографии митингов и манифестаций, которые проходили в Сумах, Ромнах, Шостке в феврале - марте 1917 года. Под лозунгами Украинской революции, документы о деятельности в Сумах общества «Просвіта», копии обращений, циркуляров, приказов Украинской Центральной Рады, которые распространялись на Сумщине, фотодокументальные свидетельство об уроженцах края - активных деятелей Украинской революции.
Отдельный комплекс материалов подает сведения об уроженце Глуховщины, художнике - графике Г. Нарбуте, который по заказу Центральной Рады выполнял проекты денежных знаков, почтовых марок, Государственного герба и печати, военной формы армии УНР, обложек к ратификационных актов, грамот по случаю различных торжеств.
В Сумском краеведческом музее открылась фотодокументальная выставка, приуроченная к празднованию 97-ой годовщины Дня Соборности Украины....
В Сумском областном краеведческом музее открылась выставка «Боль нашей памяти», посвященная годовщине трагических событий в Бабьем Яру....
В Сумском областном краеведческом музее к новогодне-рождественским праздникам создана выставка «Новогодняя сказка»....
По запросу Сумской таможни специалисты Сумского областного краеведческого музея провели экспертное исследование с целью установления исторической и культурной ценности нумизматической...
Международная акция состоится 15 мая в Сумском областном краеведческом музее....