В Сумском музее рассказали об украинской революции В Сумском областном краеведческом музее состоялся историческая час, посвященный 100-летию начала Украинской революции 1917-1921 годов и созданию Украинской Центральной Рады.

Начало Украинской революции связано с созданием 17 марта 1917 года Украинской Центральной рады во главе с украинским историком, активным деятелем национального движения Михаилом Грушевским. Революция была явлением всеукраинским: сплочение национальных сил и активная поддержка деятельности Центральной Рады происходили и на Сумщине.

Участники мероприятия ознакомились с материалами, которые освещают события 1917 года в нашем крае. Это, прежде всего, фотографии митингов и манифестаций, которые проходили в Сумах, Ромнах, Шостке в феврале - марте 1917 года. Под лозунгами Украинской революции, документы о деятельности в Сумах общества «Просвіта», копии обращений, циркуляров, приказов Украинской Центральной Рады, которые распространялись на Сумщине, фотодокументальные свидетельство об уроженцах края - активных деятелей Украинской революции.

Отдельный комплекс материалов подает сведения об уроженце Глуховщины, художнике - графике Г. Нарбуте, который по заказу Центральной Рады выполнял проекты денежных знаков, почтовых марок, Государственного герба и печати, военной формы армии УНР, обложек к ратификационных актов, грамот по случаю различных торжеств.