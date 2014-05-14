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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17137

В Сумском музее рассказали об украинской революции

В Сумском областном краеведческом музее состоялся историческая час, посвященный 100-летию начала Украинской революции 1917-1921 годов и созданию Украинской Центральной Рады.

Начало Украинской революции связано с созданием 17 марта 1917 года Украинской Центральной рады во главе с украинским историком, активным деятелем национального движения Михаилом Грушевским. Революция была явлением всеукраинским: сплочение национальных сил и активная поддержка деятельности Центральной Рады происходили и на Сумщине.

Участники мероприятия ознакомились с материалами, которые освещают события 1917 года в нашем крае. Это, прежде всего, фотографии митингов и манифестаций, которые проходили в Сумах, Ромнах, Шостке в феврале - марте 1917 года. Под лозунгами Украинской революции, документы о деятельности в Сумах общества «Просвіта», копии обращений, циркуляров, приказов Украинской Центральной Рады, которые распространялись на Сумщине, фотодокументальные свидетельство об уроженцах края - активных деятелей Украинской революции.

Отдельный комплекс материалов подает сведения об уроженце Глуховщины, художнике - графике Г. Нарбуте, который по заказу Центральной Рады выполнял проекты денежных знаков, почтовых марок, Государственного герба и печати, военной формы армии УНР, обложек к ратификационных актов, грамот по случаю различных торжеств.

Общество История Краеведческий музей

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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