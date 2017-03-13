“Кто в Глухов за косяком?”, – соцсети смеются над мэром Терещенко и лечебной коноплей Идея городского головы Глухова об открытии центра лечения коноплей стала мемом в интернете.

Со вчерашнего дня пользователи соцсетей активно распространяют демотиваторы и карикатуры с Мишелем Терещенко и марихуаной, сообщает «Апостроф».

В Фейсбуке мэра Глухова называют “наркобароном”, высмеивая идею лечить людей коноплей.

“По-русски говорят: клин клином. По-французски будет: косяк косяком”, – смеются в сети, намекая на то, что он приехал в Украину из Франции.

Самые популярные мемы о лечении коноплей и мэра Терещенко – в подборке на нашем сайте.

Напомним, что несколько дней назад мэр Глухова Мишель Терещенко заявил о планах открыть первый в Украине центр терапии марихуаной. Такой центр может появиться уже в этом году – во время сбора урожая конопли. Сейчас Терещенко ведет переговоры с инвесторами о строительстве такого центра.