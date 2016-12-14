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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2164

В Николаевской ОТГ будет создан ЦПАУ при поддержке U-LEAD

Глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин, глава Николаевской ОТГ Иван Игнатьев, и.о. старост встретились с менеджером пилотных проектов, куратором U-LEAD Ольгой Калиниченко и обсудили вопрос создания Центра предоставления админуслуг в Николаевке.

В ходе встречи была достигнута договоренность о строительстве модульного помещения будущего ЦПАУ из легких конструкций площадью около 100 квадратных метров.

«Приближение качественных услуг к людям - это и есть изменения, которые больше всего ждут в громадах. Быстрые успехи в этом направлении стали возможными, в том числе, и благодаря государственной поддержке и содействию международных партнеров», - отметил Владимир Верещагин.

Напомним, недавно Николаевская объединенная территориальная община подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией SKL International о создании в этих общинах центров предоставления административных услуг.

В рамках подписанного меморандума предполагается ремонт и оборудование центров административных услуг, а также обучение соответствующих специалистов и информирования населения о деятельности ЦПАУ.

U-LEAD является общей программой Европейского Союза и его государств-членов - Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции. В планах проекта U-LEAD component 2 - открытие до конца 2017 года не менее 24 ЦПАУ в уже созданных объединенных громадах и около 600 центров - до конца 2020 года.

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