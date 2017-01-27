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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23377

Неужели Сумы получат знак «Я люблю Сумы»?

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Реставрировать наконец-то «Я Люблю Сумы».

Автор петиции Игорь Кондрашенко писал: «От миллионика Львова до поселка Хуст есть «скульптуры» про любовь к своему городу! А у нас после действий одного или нескольких обиженных судьбой людей эта скульптура была разломана. После демонтажа на восстановление прошло уже куча времени, а ей не дадут ладу никак! Прошу мэра вернуть этот шедевр!»

В ответе за подписью мэра говорится, что проект решения «О принятии мер по установлению элемента благоустройства (малой архитектурной формы) «Я ♥ Сумы» будет представлен на рассмотрение исполнительного комитета после консультации с автором петиции. Так что автора ждут в мэрии.

К сведению

Полный ответ на петицию

Шановний Ігоре Сергійовичу!

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.01.2016 № 26 «Про роботу з електронними петиціями у виконавчих органах Сумської міської ради» управлінням архітектури та містобудування, у зв’язку з набранням необхідної кількості підписів, готується проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про вжиття заходів щодо встановлення елементу благоустрою (малої архітектурної форми) «Я ♥ Суми».

Вам, як ініціатору розгляду зазначеної петиції, на електронну адресу надіслано запрошення для проведення консультацій, відповідно до п. 4.6 додатку до рішення від 21.01.2016 № 26. До цього часу автор петиції до управління архітектури та містобудування не з’явився.

У зв’язку з необхідністю обов’язкового проведення консультації авторами петиції проект рішення Про вжиття заходів щодо встановлення елементу благоустрою (малої архітектурної форми) «Я ♥ Суми» буде надано на розгляд виконавчого комітету після проведення консультації з автором петиції.

Міський голова О.М. Лисенко

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