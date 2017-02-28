В Сумах акцизные нарушители заплатят в бюджет 610 тысяч штрафа По результатам текущих проверок специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, проведенных в рамках рабочей группы, созданной при Главном управлении ГФС в Сумской области, составлено 45 актов за нарушения в сфере торговли подакцизной группы товаров.

Как результат - на недобросовестных предпринимателей применены штрафные санкции на общую сумму 610,2 тысячи гривен. В разрезе нарушений распределение такое: - 401,7 тысяч гривен - за несвоевременную регистрацию акцизных накладных; - 190,6 тысяч гривен - за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств; - 10 тысяч гривен - за розничную торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных цен на подобные напитки; - 5,4 тысячи гривен - за несвоевременное представление (непредставление) деклараций акцизного налога; - 1 тысяча гривен - за реализацию топлива без регистрации плательщиком акцизного налога; - 1,5 тысячи гривен - прочие нарушения. Уважаемые предприниматели, обращаемся к вам с просьбой работать исключительно в правовом поле, с соблюдением норм действующим законодательством Украины в сфере торговли табачно-алкогольной продукцией и топливом.