В Сумах акцизные нарушители заплатят в бюджет 610 тысяч штрафа

Как результат - на недобросовестных предпринимателей применены штрафные санкции на общую сумму 610,2 тысячи гривен. В разрезе нарушений распределение такое:
- 401,7 тысяч гривен - за несвоевременную регистрацию акцизных накладных;
- 190,6 тысяч гривен - за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств;
- 10 тысяч гривен - за розничную торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных цен на подобные напитки;
- 5,4 тысячи гривен - за несвоевременное представление (непредставление) деклараций акцизного налога;
- 1 тысяча гривен - за реализацию топлива без регистрации плательщиком акцизного налога;
- 1,5 тысячи гривен - прочие нарушения.
Уважаемые предприниматели, обращаемся к вам с просьбой работать исключительно в правовом поле, с соблюдением норм действующим законодательством Украины в сфере торговли табачно-алкогольной продукцией и топливом.
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