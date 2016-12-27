Молдоване не довезли 7 центнеров мяса в Россию

22 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз помешали попытке незаконного перемещения через границу мясной продукции.
Реализуя заранее полученную от сотрудников СБУ информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд в 3 пассажирских вагонах обнаружил мясопродукты, общий вес которой составил около 700 килограммов.
Мясо находилось в ящиках для багажа, на полках и в ямах для белья. Незаконно переместить через границу этот груз пытались 3 проводники этого поезда, все граждане Молдовы.
Сейчас обнаруженная мясная продукция изъята в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает госпогранслужба.
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