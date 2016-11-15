На Сумщине граждане продолжают находить старые боеприпасы За минувшие сутки жители Роменского, Тростянецкого, Шосткинского и Краснопольского районов сообщили полицию о найденных пять единиц взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Правоохранители немедленно отреагировали на вызовы граждан и обеспечили охрану мест опасных находок до их изъятия сотрудниками соответствующих саперных подразделений.

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение от главы села Головка о найденной старой минометной мине. Мужчина рассказал, что один из местных жителей заметил ржавую минометную мину, которая лежала в 20 метрах от автодороги.

По вызову на место опасной находки прибыли местные правоохранители, которые взяли под охрану опасный периметр. Как выяснилось, у мины отсутствовал детонатор, а сама находка относится к временам Второй мировой войны. Правоохранители вызвали сотрудников саперного подразделения управления ГСЧС Украины и обеспечили охрану опасной находки до ее извлечения.

Еще два артиллерийских снаряда времен Второй мировой нашел на своем приусадебном участке 60-летний житель села Боромля. По его вызову на место происшествия сразу прибыли сотрудники Тростянецкого отделения полиции, установили ограждение вокруг снарядов и обеспечили их охрану до прибытия саперного подразделения специального реагирования.

В километре от Краснополья на берегу местного озерка случайные прохожие обнаружили артиллерийский снаряд калибра 72 мм. Члены следственно-оперативной группы, которые прибыли по вызову на место происшествия, установили, что боеприпас относится к временам Второй мировой войны. До прибытия взрывотехников саперного подразделения быстрого реагирования оперативно-спасательной службы, сотрудники полиции обеспечивали охрану безопасного периметру этой находки.

А в дежурную часть Шосткинского отдела полиции обратился 58-летний мужчина, который сообщил, что в селе Гамалеевка он нашел предмет, внешне похожий на старую мину. На место происшествия прибыли члены следственно-оперативной группы, которые установили, что найденный предмет является хвостовой частью минометной мины времен Второй мировой войны. Взрывного заряда в ней полицейский эксперт не обнаружил, поэтому найденная часть мины была изъята.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными при проведении хозяйственных земельных работ. Если вы заметили подозрительный предмет, сохраняйте спокойствие, не приближайтесь к нему сами и предупредите об опасности окружающих людей. Немедленно сообщите о своей находке полицейских и ни в коем случае не прикасайтесь, не используйте вблизи открытого огня и не оставляйте это место без присмотра до прибытия специалистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.