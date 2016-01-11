Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05177

Сумские лыжники - лучшие

Спортсмены Сумщины стали первыми на чемпионате Украины по лыжным гонкам в спринте.

Чемпионат Украины по лыжным гонкам в спринте проходил во Львовской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской, Львовской областей и г. Киев.

По итогам соревнований наша команда заняла первое место с результатом 1765 очков, вторая ступень - за лыжниками из Киева, третье место занимают спортсмены из Киевской области.

В целом наши земляки завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Соревнования проходили в спринте свободным стилем среди мужчин и спринте классическим стилем, где призовые места заняли Алексей Красовский, Андрей Орлик и Владислав Копылов. В спринте свободным стилем среди женщин первенствовали Татьяна Антипенко, Виктория Олех и Юлия Кроль.

Спорт Лыжные гонки

По тематике

Сумской лыжник – в пятерке Юношеских олимпийских игр
18.02.2016 18:24

Сумской лыжник – в пятерке Юношеских олимпийских игр

Сумские лыжники завершили свои выступления в Лиллехаммере без медалей....

Сумские лыжницы успешно выступили на трассах будущей Зимней Олимпиады
08.02.2016 14:15

Сумские лыжницы успешно выступили на трассах будущей Зимней Олимпиады

В 13-й международной тренировочной программе по зимним видам спорта «Dream Program 2016» приняли участие воспитанники Шосткинского городского ДЮСШ«Барса» Дарья Рублева...

На Юношеской Олимпиаде Сумщину будут представлять лыжники
29.01.2016 08:37

На Юношеской Олимпиаде Сумщину будут представлять лыжники

Соревнования пройдут с 12 по 21 февраля в норвежском Лиллехаммере....

Областной чемпионат собрал лыжников в Сумах
26.01.2016 17:02

Областной чемпионат собрал лыжников в Сумах

Открытый чемпионат области по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Александра Ушкаленко состоялся 20-21 января в Сумах....

11.01.2016 11:05

Сумские лыжники собрали урожай медалей на чемпионате Украины

10 января в Сянках (Львовская область) завершился чемпионат Украины по лыжным гонкам....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.