Сумские лыжники - лучшие Спортсмены Сумщины стали первыми на чемпионате Украины по лыжным гонкам в спринте.

Чемпионат Украины по лыжным гонкам в спринте проходил во Львовской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской, Львовской областей и г. Киев.

По итогам соревнований наша команда заняла первое место с результатом 1765 очков, вторая ступень - за лыжниками из Киева, третье место занимают спортсмены из Киевской области.

В целом наши земляки завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Соревнования проходили в спринте свободным стилем среди мужчин и спринте классическим стилем, где призовые места заняли Алексей Красовский, Андрей Орлик и Владислав Копылов. В спринте свободным стилем среди женщин первенствовали Татьяна Антипенко, Виктория Олех и Юлия Кроль.