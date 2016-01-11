Сумские лыжники - лучшие

Чемпионат Украины по лыжным гонкам в спринте проходил во Львовской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской, Львовской областей и г. Киев.
По итогам соревнований наша команда заняла первое место с результатом 1765 очков, вторая ступень - за лыжниками из Киева, третье место занимают спортсмены из Киевской области.
В целом наши земляки завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Соревнования проходили в спринте свободным стилем среди мужчин и спринте классическим стилем, где призовые места заняли Алексей Красовский, Андрей Орлик и Владислав Копылов. В спринте свободным стилем среди женщин первенствовали Татьяна Антипенко, Виктория Олех и Юлия Кроль.
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