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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4884

На Сумщине дали 7 лет за убийство

7 лет проведет за решеткой мужчина, который лишил жизни свою бывшую сожительницу.

Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 44-летнего жителя одного из сел Липоводолинского района Л., который обвинялся в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый в октябре 2016 года пришел к своей бывшей сожительнице, которая в то время проживала совместно со своей прикованной к постели бабушкой. Мужчина и женщина, несмотря на разрыв отношений, вместе употребляли спиртные напитки. В тот день бабушка слышала, как они ссорятся на кухне, а потом, по ее словам, голоса затихли. Тело внучки на следующий день обнаружила сотрудница социальной службы, которая пришла навестить старушку. Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы живота, которая причинила кровотечение.

Как сообщил начальник Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Денис Бондаренко, на суде обвиняемый свою вину не признал, отметив, что женщина сначала упала, а когда он пытался ее поднять, то случайно ударил коленом. Однако собранные во время досудебного расследования доказательства опровергли его показания. По решению суда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении, и ему назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

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