Попытка номер два: сумские маршрутчики снова хотят повысить стоимость проезда 22 марта на сайте мэрии появились проекты решений исполкома Сумского горсовета о повышении стоимости проезда в автобусах.

Во всех идет речь о повышении стоимости проезда до 5 гривен, то есть сразу на 67% (с нынешних 3 грн). Только временный перевозчик ООО «СНД-Автотранс», обслуживающий маршрут № 51 (Прокофьева – Песчаное) предложил две цены – 4,50 грн по городу, 6,50 грн – до Песчаного.

Напомним, предыдущая попытка была в феврале 2017 года, однако исполком отклонил проекты решений, так как они были опубликованы позже положенного срока.

Вероятно, теперь их будут рассматривать на апрельском исполкоме.