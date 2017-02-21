Попытка номер два: сумские маршрутчики снова хотят повысить стоимость проезда

Во всех идет речь о повышении стоимости проезда до 5 гривен, то есть сразу на 67% (с нынешних 3 грн). Только временный перевозчик ООО «СНД-Автотранс», обслуживающий маршрут № 51 (Прокофьева – Песчаное) предложил две цены – 4,50 грн по городу, 6,50 грн – до Песчаного.
Напомним, предыдущая попытка была в феврале 2017 года, однако исполком отклонил проекты решений, так как они были опубликованы позже положенного срока.
Вероятно, теперь их будут рассматривать на апрельском исполкоме.
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