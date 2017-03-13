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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0122

Полиция задержала роменчанина, который разгуливал по городу с барсеткой, полной боеприпасов

Сегодня в рамках открытого уголовного производства правоохранители выясняют происхождение и цель хранения изъятых ими боеприпасов.

«Во время проверки в его барсетке были обнаружены 26 патронов калибра 5,45 мм. Парень объяснил, что эти вещи ему не принадлежат. Вроде бы, барсетку вместе с патронами он только что нашел и решил оставить себе, - рассказывает Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции. - Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование в НИЭКЦ, а по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами) ».

А полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за подобную противоправную деятельность. Поэтому, чтобы избежать неприятностей с законом и не подвергать себя и близких смертельной опасности, необходимо в добровольном порядке сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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