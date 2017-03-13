Полиция задержала роменчанина, который разгуливал по городу с барсеткой, полной боеприпасов Сегодня в рамках открытого уголовного производства правоохранители выясняют происхождение и цель хранения изъятых ими боеприпасов.

«Во время проверки в его барсетке были обнаружены 26 патронов калибра 5,45 мм. Парень объяснил, что эти вещи ему не принадлежат. Вроде бы, барсетку вместе с патронами он только что нашел и решил оставить себе, - рассказывает Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции. - Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование в НИЭКЦ, а по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами) ».

А полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за подобную противоправную деятельность. Поэтому, чтобы избежать неприятностей с законом и не подвергать себя и близких смертельной опасности, необходимо в добровольном порядке сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.