Роменские полицейские поймали «дачного» вора

К участковым офицерам Роменского отдела полиции с заявлениями о кражах обратились сразу две жительницы города. Женщины жаловались на неизвестного злоумышленника, который с их дачных домов, расположенных в одном из сел района, похитил все металлические вещи.
Сотрудники полиции провели проверку и быстро установили личность вора - 40–летнего мужчину, который в содеянном сознался. Он пояснил, что хорошо знал, что хозяйки домов проживают в городе, а потому по очереди их и обокрал. Брал, говорит, исключительно металлические вещи, которые сдавал на металлолом, а то, что не успел – изъяли полицейские.
В отношении мужчины следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений. За содеянное ему грозит шесть лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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