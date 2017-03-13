Пол-Сум ночью останутся без воды

В связи с проведением ремонтных работ на территории Токаревской насосной станции, сегодня 23 марта, в 22.00 будет приостановлена работа Токаревского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители 9, 10, 11, 12 микрорайонов, района Василевки, ул. Замостянской и прилегающих к ней, ул. СКД, Зеленко, Прокофьева, Даргомыжского и ул. Харьковской. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает, что в ночь со вторника на среду не будет работать Тополянский водозабор....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве на ул. Багряного....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды на ул. Интернационалистов и Заливной и пр. Лушпы....