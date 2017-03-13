Пол-Сум ночью останутся без воды КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора.

В связи с проведением ремонтных работ на территории Токаревской насосной станции, сегодня 23 марта, в 22.00 будет приостановлена работа Токаревского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители 9, 10, 11, 12 микрорайонов, района Василевки, ул. Замостянской и прилегающих к ней, ул. СКД, Зеленко, Прокофьева, Даргомыжского и ул. Харьковской. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.