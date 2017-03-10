На Сумщине участковая разоблачила серийного мошенника

Недавно к участковому офицера полиции Сумского района обратился с заявлением о мошенничестве 38-летний житель Хмельницкого. Заявитель лично встретился с инспектором, и рассказал об обстоятельствах преступления, жертвой которого он стал. Пытаясь приобрести недорогой автомобиль, он периодически просматривал частные объявления на интернет-аукционах. И наткнулся на такое, что его заинтересовало: продавец с Сумщины реализовывал легковушку подходящих характеристик по сравнительно небольшой цене. Мужчина связался с ним по телефону, и в результате беседы стороны достигли предварительной договоренности: покупатель пересылает сумчанину аванс за машину и стоимость бензина, а тот, в свою очередь, обязуется пригнать легковушку в Хмельницкий, где машина окончательно перейдет в собственность покупателя.

Перечислив предоплату, заявитель прождал обещанного три дня. Затем сам постарался дозвониться до продавца. Однако номер абонента был «вне зоны досягаемости». Поняв, что стал жертвой мошенника, хмельничанин обратился в местную полицию с соответствующим заявлением. Однако, наряду с этим он предпринял более решительные меры. Проанализировав все разговоры, он вспомнил некоторые подробности: продавец, назвавшись Андреем, проговорился, что машину будет гнать из села, расположенного в Сумском районе. Посему, зная название населенного пункта, заявитель отправился в путь.

Участковый офицер, выслушав хмельничанина, проверила полученную информацию, и вышла на 25-летнего жителя указанного села. Молодой человек никогда не имел никакого автомобиля, поэтому и торговал, соответственно, несуществующим товаром. Как выяснила инспектор, подозреваемый недавно перебрался в областной центр, где арендовал квартиру. Поэтому к делу «подключились» коллеги из Сумского отдела полиции, которым впоследствии были переданы все предварительно собранные материалы.

В дальнейшем выяснилось, что молодой человек в последнее время постоянно зарабатывал себе на жизнь подобными «разводами». На сегодня уже доказана его причастность к девяти случаям мошенничеств. По четырем из них досудебные проверки уже закончены, и дела направлены на рассмотрение суда. В рамках еще пяти уголовных производств, открытых по признакам статьи 190 УК Украины (мошенничество), проводятся соответствующие проверки на причастность его к совершению аналогичных преступлений как на территории области, так и за ее пределами. По предварительным подсчетам, молодой человек «заработал» подобным образом более тридцати шести тысяч гривен.

По словам самого подозреваемого, о таком способе заработка он услышал от своих друзей. Имея настоятельную потребность в деньгах, он решился на одну попытку. Однако его предложение не заинтересовало ни одного покупателя. Учтя ошибки и сделав определенные выводы, он сменил тактику и через месяц снова разместил объявление, на этот раз не только предлагая «ходовой» товар, но и существенно уменьшив цену. Покупателям, которые сразу начали обращаться с соответствующими вопросами, низкую цену объяснял срочной потребностью в деньгах или на лечение ребенка, или на выезд за границу.

Посему, сейчас молодой человек активно общается со следователями, которые выясняют личности еще нескольких пострадавших от его мошеннических действий, кои проживают за пределами Сумщины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.