Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48215

На Сумщине участковая разоблачила серийного мошенника

Четыре уголовных производства относительно 25-летнего жителя Сумского района работники сумской полиции уже направили в суд, еще по пяти ведется досудебное следствие.

Недавно к участковому офицера полиции Сумского района обратился с заявлением о мошенничестве 38-летний житель Хмельницкого. Заявитель лично встретился с инспектором, и рассказал об обстоятельствах преступления, жертвой которого он стал. Пытаясь приобрести недорогой автомобиль, он периодически просматривал частные объявления на интернет-аукционах. И наткнулся на такое, что его заинтересовало: продавец с Сумщины реализовывал легковушку подходящих характеристик по сравнительно небольшой цене. Мужчина связался с ним по телефону, и в результате беседы стороны достигли предварительной договоренности: покупатель пересылает сумчанину аванс за машину и стоимость бензина, а тот, в свою очередь, обязуется пригнать легковушку в Хмельницкий, где машина окончательно перейдет в собственность покупателя.

Перечислив предоплату, заявитель прождал обещанного три дня. Затем сам постарался дозвониться до продавца. Однако номер абонента был «вне зоны досягаемости». Поняв, что стал жертвой мошенника, хмельничанин обратился в местную полицию с соответствующим заявлением. Однако, наряду с этим он предпринял более решительные меры. Проанализировав все разговоры, он вспомнил некоторые подробности: продавец, назвавшись Андреем, проговорился, что машину будет гнать из села, расположенного в Сумском районе. Посему, зная название населенного пункта, заявитель отправился в путь.

Участковый офицер, выслушав хмельничанина, проверила полученную информацию, и вышла на 25-летнего жителя указанного села. Молодой человек никогда не имел никакого автомобиля, поэтому и торговал, соответственно, несуществующим товаром. Как выяснила инспектор, подозреваемый недавно перебрался в областной центр, где арендовал квартиру. Поэтому к делу «подключились» коллеги из Сумского отдела полиции, которым впоследствии были переданы все предварительно собранные материалы.

В дальнейшем выяснилось, что молодой человек в последнее время постоянно зарабатывал себе на жизнь подобными «разводами». На сегодня уже доказана его причастность к девяти случаям мошенничеств. По четырем из них досудебные проверки уже закончены, и дела направлены на рассмотрение суда. В рамках еще пяти уголовных производств, открытых по признакам статьи 190 УК Украины (мошенничество), проводятся соответствующие проверки на причастность его к совершению аналогичных преступлений как на территории области, так и за ее пределами. По предварительным подсчетам, молодой человек «заработал» подобным образом более тридцати шести тысяч гривен.

По словам самого подозреваемого, о таком способе заработка он услышал от своих друзей. Имея настоятельную потребность в деньгах, он решился на одну попытку. Однако его предложение не заинтересовало ни одного покупателя. Учтя ошибки и сделав определенные выводы, он сменил тактику и через месяц снова разместил объявление, на этот раз не только предлагая «ходовой» товар, но и существенно уменьшив цену. Покупателям, которые сразу начали обращаться с соответствующими вопросами, низкую цену объяснял срочной потребностью в деньгах или на лечение ребенка, или на выезд за границу.

Посему, сейчас молодой человек активно общается со следователями, которые выясняют личности еще нескольких пострадавших от его мошеннических действий, кои проживают за пределами Сумщины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 15:25

Конотопчанин отобрал ноутбук у 15-летней сестры своей сожительницы

По подозрению в совершении мошенничества сотрудники полиции разоблачили 25-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, завладев неисправным ноутбуком девушки, вместо обещанного ремонта...

22.03.2017 10:57

Трое жителей Сумщины стали жертвами мошенников

Пострадавшие - жители Путивля, Конотопа и Ямпольского районов. И хотя сценарии, по которым действовали злоумышленники не новые, аферистам, которые представлялись...

17.03.2017 08:07

Под Сумами работники полиции разоблачили таксиста-мошенника

Правоохранители уже доказали причастность подозреваемого к двум мошенничествам: злоупотребляя доверием граждан, он «заработал» в целом 3200 гривен....

15.03.2017 08:54

В Сумах ищут мошенниц, которые «сняли порчу» на 50 тысяч

В Сумах две злоумышленницы под предлогом «снятия порчи» выманили все деньги и золотые изделия у 74-летней пенсионерки. «Целительный ритуал» женщине...

10.03.2017 15:47

Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины

11 тысяч гривен потеряла 53-летняя жительница Белопольского района, которая через Интернет пыталась приобрести трактор....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.