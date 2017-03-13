В Сумах «переименовали» еще одно отделение российского «Сбербанка» Несколько десятков активистов «Национального корпуса», «Правого сектора», «Свободы» и «Сокола» блокировали сегодня, 23 марта, работу уже второго отделения российского «Сбербанка» в Сумах.

Так же, как и 22 марта, участники акции блокировки работы банка обклеили окна и двери листовками и наклейками с надписями «Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги» и «#rusbankover», сообщает Радио Свобода.

Кроме того, активисты также заклеили часть названия банка плакатом так, чтобы получилась надпись «Смертьбанк» и краской написали на входе в банк слово «закрыто».

Как сообщил участник акции Андрей Дудка, филиал банка сегодня работала, впрочем когда они начали наклеивать первые листовки - работники банка повесили на двери объявление, что «по техническим причинам отделение не работает», покинули помещение и закрыли вход.

После вчерашней акции возле центрального отделения «Сбербанка» в Сумах возле палатки до сих пор «дежурят» участники блокировки. Сейчас их там двое.