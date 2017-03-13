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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56329

Центр Сум остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 300 мм по адресу: пл. Независимости, 19 23 марта в 23:30 приостановлено водоснабжение домов №№ 15, 18 по ул. Воскресенская, №№ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 19-а, 23 по ул. Кооперативная, №№ 8, 10, 13, 13/4, 15, 19 на пл. Независимости, № 32 по ул. Соборная и № 4 в пер. 9-го Мая.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

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