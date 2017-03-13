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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48652

В Сумах спасатели «тушили» фармацевтическую фабрику

23 марта в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе предприятия фармацевтической отрасли - «Кусум Фарм», которое специализируется на изготовлении лекарственных препаратов.

Во время производственного процесса на заводе находится большое количество людей, что обусловливает необходимость проведения отработок действий на случай возникновения чрезвычайных происшествий.

По тактическому замыслу, из-за короткого замыкания электросети на складе гофротары произошел пожар. Огонь распространился на значительную площадь. Возникла угроза взрыва расположенной рядом котельной и распространения пламени на производственные помещения. Образовалось сильное задымление. Администрация организовала эвакуацию персонала из опасной зоны и тушение пожара силами добровольной пожарной команды предприятия.

На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыли дежурные караулы подразделений 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда в составе пяти отделений. Для координации действий пожарные развернули штаб пожаротушения и создали три оперативные участка, которые сосредоточили свои действия на спасении людей и ликвидации пожара.

Для бесперебойной подачи воды автоцистерны установили на объектные пожарные гидранты. С помощью автолестницы спасатели попали на крышу здания для защиты ее от дальнейшего распространения огня. Совместными усилиями всех подразделений условный пожар ликвидировали.

По завершении тренировок личного состава подразделений Управления по ликвидации пожаров на производственных предприятиях и отработки взаимодействия с представителями объектов, других привлеченных служб к ликвидации последствий чрезвычайных событий организаторы подытожили ход проведения учений. Представители администрации объекта ознакомили присутствующих с оперативно-технической характеристикой предприятия, особенностями помещений и организацией противопожарной защиты, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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