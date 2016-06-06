Из-за взрывов в Балаклее через Сумщину стали качать больше газа «Укртрансгаз» перенаправил часть транзитного газа через Сумщину в обход Балаклеи.

Государственная компания - оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» перенаправила часть газа, который в режиме транзита прокачивается из России в страны ЕС через территорию Сумской области в обход региона, где произошли взрывы на складах боеприпасов Минобороны вблизи города Балаклея (Харьковская область), сообщает пресс-служба компании.

Транзитный поток перенаправили через Суджу (газоизмерительная станция на границе Сумской области), загруженность направления увеличилась на 82 миллионов кубометров, - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что, учитывая ситуацию в Балаклее, было принято превентивное решение о перенаправлении через станцию «Суджа» некоторых объемов газа из трубопроводов, проходящих вблизи места взрывов и которые получают ресурс со станций «Писаревка» и «Валуйки» (граница Харьковской области).

«Газпром» подтвердил нашу заявку на увеличение подачи газа, - отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны вблизи города Балаклея (Харьковская область) начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 40-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Также госкомпания «Укргаздобыча» остановила на 3 дня работу Шебелинского газоперерабатывающего завода.