Проезд в конотопских трамваях можно оплачивать с помощью смартфона

На окнах вагончиков у передних и задних дверей появились постеры с QR-кодами. Именно благодаря им любой пассажир, при наличии мобильного с установленным на нем приложением ПРИВАТ24, может мгновенно расплатиться за проезд без наличности, пишет Голос Конотопа.
Как отметил директор КП «Конотопское трамвайное управление» Игорь Назаренко - нововведение работает во всех вагонах, которые выходят на линию. Таких сейчас насчитывается 10. Кондукторы постепенно привыкают к такому способу покупки билетов - говорит глава трамвайного депо. После наводнения смартфона на код - в течение нескольких секунд на телефон приходит сообщение об оплате билета, которое собственно и служит доказательством того, что человек едет не «зайцем».
В трамвайном управлении хорошо понимают, что в настоящее время опция работает далеко не на полную мощность из-за того, что передвигаются электротранспортом в основном пенсионеры. Но именно подобные «новинки» призваны привлечь к проезду в вагонах трамваев представителей молодого поколения, - говорит Игорь Назаренко.
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