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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27230

Сумские пограничники обнаружили у ганца поддельные документы

23 марта в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда обнаружили гражданина Республики Гана, который пытался пересечь государственную границу с поддельным документом.

Во время осуществления пограничного контроля поезда «Москва - Одесса» гражданин Республики Гана предоставил на проверку загранпаспорт и вид на жительство на территории Украины. В данном паспортном документе пограничники обнаружили наличие 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины. Кроме того, по результатам углубленной проверки вида на жительство на территории Украины пограничники установили, что документ полностью поддельный.

В отношении 21-летнего иностранца вынесено решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года и установленным порядком он возвращен в Российскую Федерацию.

В Конотопский отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, сообщает госпогранслужба.

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