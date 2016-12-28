Иван Редкач вернется в ринг в апреле Уже в апреле шосткинец проведет свой следующий бой.

Шосткинский боксер-профессионал первого полусреднего веса Иван Редкач (20-2-1, 16 КО), в своем предыдущем бою - 28 января - техническим нокаутом в восьмом раунде победил американца Демонда Брока (13-4-1, 4 КО), а следующий поединок проведет уже в апреле, пишет xsport.ua.

Уроженец Шостки решительно настроен в ближайшее время завоевать пояс чемпиона мира, и одной из главных мотиваций в этом деле для боксера является поддержка его второй половинки. По словам Редкача возлюбленная Алина его на пути к цели очень сильно поддерживает.

Следующий поединок боксер проведет в апреле. Он станет главным в вечере бокса на телеканале FOX Premier Boxing Show. Бой пройдет в Лос-Анджелесе. По мнению самого Редкача, эта встреча будет еще одой ступенькой к титульному поединку по версии WBA.

Что касается соперника, его имя пока не называется, однако известно, что он выигрывал у экс-чемпиона мира, который не проигрывал пять-шесть лет.