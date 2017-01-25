В Сумах в шахматы сыграют АТОшники

По инициативе «Украинского объединения участников боевых действий и волонтёров АТО в Сумской области», Сумской областной федерации шахмат (президент Синицына А.В.), Сумской областной федерации шашек (президент Егоров В.А.) 1 апреля в 10.00 по адресу Г.Кондратьева 165/71 (военный городок) состоятся турниры по шахматам и шашкам между участниками АТО.
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Об этом говорили участники заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области....
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