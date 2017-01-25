В Сумах в шахматы сыграют АТОшники В первый день апреля сумским частникам АТО будет не до смеха, им придется сесть за шахматную доску.

По инициативе «Украинского объединения участников боевых действий и волонтёров АТО в Сумской области», Сумской областной федерации шахмат (президент Синицына А.В.), Сумской областной федерации шашек (президент Егоров В.А.) 1 апреля в 10.00 по адресу Г.Кондратьева 165/71 (военный городок) состоятся турниры по шахматам и шашкам между участниками АТО.