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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25209

Конотопчанин отобрал ноутбук у 15-летней сестры своей сожительницы

По подозрению в совершении мошенничества сотрудники полиции разоблачили 25-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, завладев неисправным ноутбуком девушки, вместо обещанного ремонта сдал технику в ломбард.

С заявлением о мошенничестве в Конотопский отдел полиции обратилась пожилая женщина. Она пояснила, что ее 15-летнюю внучку обманул сожитель ее родной сестры. Со слов женщины, у девочки сломался ноутбук, а когда она рассказала об этом своей старшей сестре, та предложила обратиться к своему сожителю. Молодой человек сразу согласился помочь, пообещав как можно скорее починить технику. Но вместо обещанного ремонта, ноутбук сдал в ломбард и на просьбу его вернуть, отвечал категорическим «нет».

Во время беседы с сотрудниками полиции последний сознался в краже. Технику он сдал в ломбард за 1 000 гривен.

По данному факту в полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которое уже направили в суд. Теперь, кроме испорченных отношений с будущими родственниками, мужчине грозит еще и трехлетнее ограничение свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Мошенничество

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