Конотопчанин отобрал ноутбук у 15-летней сестры своей сожительницы

С заявлением о мошенничестве в Конотопский отдел полиции обратилась пожилая женщина. Она пояснила, что ее 15-летнюю внучку обманул сожитель ее родной сестры. Со слов женщины, у девочки сломался ноутбук, а когда она рассказала об этом своей старшей сестре, та предложила обратиться к своему сожителю. Молодой человек сразу согласился помочь, пообещав как можно скорее починить технику. Но вместо обещанного ремонта, ноутбук сдал в ломбард и на просьбу его вернуть, отвечал категорическим «нет».
Во время беседы с сотрудниками полиции последний сознался в краже. Технику он сдал в ломбард за 1 000 гривен.
По данному факту в полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которое уже направили в суд. Теперь, кроме испорченных отношений с будущими родственниками, мужчине грозит еще и трехлетнее ограничение свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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