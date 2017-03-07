Жительница Шостки обокрала родную сестру

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина объяснила правоохранителям, что из ее дома похищен мобильный телефон. В содеянном она заподозрила свою родную сестру, накануне приезжавшую в гости.
Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, и она во всем созналась, объяснив свой поступок тем, что ей срочно нужны были деньги. Похищенный гаджет она сдала в ломбард, а полученный таким образом «заработок» потратили по своему усмотрению.
Сейчас полицейские изъяли и вернули владелице украденный у нее сотовый. В отношении горе-родственницы открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По подозрению в совершении мошенничества сотрудники полиции разоблачили 25-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, завладев неисправным ноутбуком девушки, вместо обещанного ремонта...
Чтобы раздобыть деньги на собственные нужды, 40-летний житель одного из сел Роменского района решил обокрасть два дачных дома....
Патрульные оперативно задержали мужчину, который похитил из магазина бутылку водки....
Работники тростянецкой полиции открыли уголовное производство и разыскивают двух молодых женщин, которые, представившись пенсионеру работницами газовой службы, обманом проникли в...
На днях, патрульные получили сообщение о помощи на Покровской площади....