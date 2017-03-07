Жительница Шостки обокрала родную сестру Находясь у родной сестры в гостях, 33-летняя жительница Шостки похитила из дома мобильный телефон.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина объяснила правоохранителям, что из ее дома похищен мобильный телефон. В содеянном она заподозрила свою родную сестру, накануне приезжавшую в гости.

Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, и она во всем созналась, объяснив свой поступок тем, что ей срочно нужны были деньги. Похищенный гаджет она сдала в ломбард, а полученный таким образом «заработок» потратили по своему усмотрению.

Сейчас полицейские изъяли и вернули владелице украденный у нее сотовый. В отношении горе-родственницы открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.