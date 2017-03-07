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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59179

Жительница Шостки обокрала родную сестру

Находясь у родной сестры в гостях, 33-летняя жительница Шостки похитила из дома мобильный телефон.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина объяснила правоохранителям, что из ее дома похищен мобильный телефон. В содеянном она заподозрила свою родную сестру, накануне приезжавшую в гости.

Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, и она во всем созналась, объяснив свой поступок тем, что ей срочно нужны были деньги. Похищенный гаджет она сдала в ломбард, а полученный таким образом «заработок» потратили по своему усмотрению.

Сейчас полицейские изъяли и вернули владелице украденный у нее сотовый. В отношении горе-родственницы открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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