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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42138

На сумских дорожников нагрянула нежданная проверка из Киева

И.о. главы Службы автомобильных дорог Украины Артем Гриненко проинспектировал дороги Сумщины.

Об этом он отчитался в фейсбуке.

«Опять был в "поле". Сегодня без предупреждения объехал 4 области: Киевскую, Полтавскую, Сумскую и Черниговскую», - написал чиновник. – «Починенные ямы выглядят не очень привлекательно, много пучин, часто отсутствовали предупредительные знаки. Работало только две бригады, также жаловались на малые, вообще не пересмотренные, зарплаты, отсутствие дорожных рабочих и то, что водителей и механизаторов заставляют латать ямы и рыть котлованы, при этом уменьшая зарплату, из-за нивелирования разрядов и квалификации дорожников.

На следующей неделе направлю в Сумской облавтодор контрольно-ревизионную комиссию - будем разбираться, куда деваются деньги на ремонт, запчасти и зарплату. Подробно будем анализировать стоимость материалов, которые закупают облавтодоры».

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Общество Дороги

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