В Сумах опубликовали график ремонта лифтов На информпортале Сумского горсовета появилось объявление «Вниманию сумчан! График ремонта лифтов».

Согласно размещенных сканов, всего за 2017 года планируется отремонтировать 110 лифтов и 235 систем ОДС. При этом львиная доля ремонтов приходится на июнь-июль – 25 и 30 лифтов соответственно. В августе планируют отремонтировать всего 3 лифта, а на 4 лифта денег не хватило. С сентября, похоже, ремонт вообще остановится…