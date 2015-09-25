В Сумах опубликовали график ремонта лифтов

Согласно размещенных сканов, всего за 2017 года планируется отремонтировать 110 лифтов и 235 систем ОДС. При этом львиная доля ремонтов приходится на июнь-июль – 25 и 30 лифтов соответственно. В августе планируют отремонтировать всего 3 лифта, а на 4 лифта денег не хватило. С сентября, похоже, ремонт вообще остановится…
По информации департамента инфраструктуры города, по состоянию на 1 марта в титульный список капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации на...
В Сумах с начала года выполнены работы по капитальному ремонту 70 лифтов и систем диспетчеризации, пишет информпортал Сумского горсовета....
Именно столько хотят потратить на ремонт лифтов в ближайшие три года....
В Сумах за средства городского бюджета в 2016 году планируют капитально отремонтировать более 180 домов и более 80 лифтов....
Гордепартаментом инфраструктуры сформированы уточненные титульные списки по ремонту лифтов и диспетчерских систем (ОДС)....