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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Глуховская РГА получила руководителя

Соответствующее распоряжение №69 / 2017-рп о назначении главы райгосадминистрации подписал 23 марта Президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, главой райгосадминистрации стала Виктория Сокол, которая до этого занимала должность заместителя главы РГА.

«Назначить Сокол Викторию Николаевну главой Глуховской районной государственной администрации Сумской области с 27 марта 2017 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в распоряжении главы государства.

Политика Виктория Сокол Глуховская РГА Назначение

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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