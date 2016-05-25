Глуховская РГА получила руководителя

Согласно документу, главой райгосадминистрации стала Виктория Сокол, которая до этого занимала должность заместителя главы РГА.
«Назначить Сокол Викторию Николаевну главой Глуховской районной государственной администрации Сумской области с 27 марта 2017 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в распоряжении главы государства.
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