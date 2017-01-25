Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20371

Главного полицейского Шостки отстранили от должности

Начальника Шосткинского отдела полиции Виктора Гузе и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Начальник Национальной полиции Сумской области Николай Лушпиенко поручил провести служебное расследование этого инцидента. На время следствия сотрудники Шосткинского отдела полиции отстранены от выполнения своих служебных обязанностей», - сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет Шостка CITY.

Напомним, во вторник, 21 марта, правоохранители провели обыск в кабинете начальника Шосткинского отдела полиции в Сумской области. Там они нашли 21 г золота, ювелирные изделия, более 20 тыс. долларов и евро и большую коллекцию монет. Когда же пришли к чиновнику домой, наткнулись еще на целый арсенал взрывчатки, боеприпасов, холодного оружия без документов и флаг РФ.

Основанием для его обыска стало задержание заместителя начальника полиции этого же отдела на взятке. Попался подполковник на 7 тысячах гривен. За эти деньги он должен был «крышевать» бизнес местного предпринимателя. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранителям может «светить» до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Право Отстранение Шостка

По тематике

Начальник Шосткинской полиции отвергает все обвинения
22.03.2017 14:14

Начальник Шосткинской полиции отвергает все обвинения

21 марта стало известно о резонансном задержании. Областная прокуратура проинформировала о том, что на взятке попался заместитель начальника Шосткинского отдела...

03.03.2017 13:29

Сумщина примет абитуриентов Черниговской области на тестирование

Впервые в Украине при проведении ВНО-2017 будет функционировать межобластной округ....

28.02.2017 16:20

Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова

Сегодня, около полуночи, во двор дома Александра Томкуса, председателя независимого профсоюза диагностического центра, помощника депутата Шосткинского горсовета Ростислава Дуплина, бросили...

06.02.2017 14:26

В Шостке хотят запустить электробус

Сегодня, 6 февраля, в Шосткинской райгосадминистрации прошла встреча местных властей с представителями холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь)....

25.01.2017 08:08

Правоохранители Шостки на «горячем» задержали двух похитителей кабеля

Чтобы подзаработать, двое 34-летних жителей Шостки срезали с крыш многоэтажек кабель лифтовой диспетчерской связи. Злоумышленников на «горячем» задержали сотрудники полиции...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.