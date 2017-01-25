Главного полицейского Шостки отстранили от должности Начальника Шосткинского отдела полиции Виктора Гузе и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Начальник Национальной полиции Сумской области Николай Лушпиенко поручил провести служебное расследование этого инцидента. На время следствия сотрудники Шосткинского отдела полиции отстранены от выполнения своих служебных обязанностей», - сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции Сумской области Эльвира Биганова, пишет Шостка CITY.

Напомним, во вторник, 21 марта, правоохранители провели обыск в кабинете начальника Шосткинского отдела полиции в Сумской области. Там они нашли 21 г золота, ювелирные изделия, более 20 тыс. долларов и евро и большую коллекцию монет. Когда же пришли к чиновнику домой, наткнулись еще на целый арсенал взрывчатки, боеприпасов, холодного оружия без документов и флаг РФ.

Основанием для его обыска стало задержание заместителя начальника полиции этого же отдела на взятке. Попался подполковник на 7 тысячах гривен. За эти деньги он должен был «крышевать» бизнес местного предпринимателя. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранителям может «светить» до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.