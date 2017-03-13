«Чехов фест» розігрує квитки на «Слава Героям» Організатори «Чехов фесту» пропонують сумчанам взяти участь у розіграші квитків на виставу, що відбудеться у понеділок.

«У нас тут розіграш двох квитків на виставу «Слава Героям», яка відбудеться 28 березня в театрі ім. Щепкіна», - пишуть організатори на своїй сторінці у вконтактє.

"Умови конкурсу:

1. бути повнолітнім та натиснути «РОЗПОВІСТИ ДРУЗЯМ» під цим записом;

2. бути учасником групи https://vk.com/sumyevents

3. Запис повинен залишатись на вашій стіні та бути закріпленим до кінця конкурсу

Переможця оберемо 27 березня о 20:00 за допомогою програми випадкового вибору.

Квитки на сайті - https://sumy.karabas.com", - йдеться у повідомленні. ®