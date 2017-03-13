«Чехов фест» розігрує квитки на «Слава Героям»

«У нас тут розіграш двох квитків на виставу «Слава Героям», яка відбудеться 28 березня в театрі ім. Щепкіна», - пишуть організатори на своїй сторінці у вконтактє.
"Умови конкурсу:
1. бути повнолітнім та натиснути «РОЗПОВІСТИ ДРУЗЯМ» під цим записом;
2. бути учасником групи https://vk.com/sumyevents
3. Запис повинен залишатись на вашій стіні та бути закріпленим до кінця конкурсу
Переможця оберемо 27 березня о 20:00 за допомогою програми випадкового вибору.
Квитки на сайті - https://sumy.karabas.com", - йдеться у повідомленні. ®