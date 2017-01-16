В Сумах снова подорожает вода

22 марта в Киеве состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. На заседании коммунальному предприятию «Горводоканал» Сумского городского совета были установлены следующие тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):
- на централизованное водоснабжение - 7,51 грн/куб.м с НДС;
- на централизованное водоотведение - 5,98 грн/куб.М с НДС;
- на холодное водоснабжение (с использованием внутридомовых систем) - 7,97 грн/куб.м с НДС;
- на водоотведение (с использованием внутридомовых систем) - 6,34 грн/куб.м с НДС.
Рост стоимости услуг обусловлен ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.
Новые тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовий кур’єр», говорится в сообщении.
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