В Николаевской ОТГ хотят открыть областной реабилитационный центр для участников АТО

Николай Клочко с главой Белопольская райгосадминистрации Владимиром Верещагина и главой Николаевской ОТГ Иваном Игнатьевым обсудили перспективы внедрения реформ децентрализации в громаде и пообщались с жителями поселка Николаевка и села Марковка.
Во время посещения амбулатории общей практики семейной медицины в селе Марковка чиновники обсудили возможность создания на ее базе областного реабилитационного центра для участников АТО. Сейчас запланировано разработать проектно-сметную документацию, чтобы уже в 2018 году выделить средства и начать ремонт этого помещения.
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