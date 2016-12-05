Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00187

В Николаевской ОТГ хотят открыть областной реабилитационный центр для участников АТО

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совершил рабочую поездку в Николаевскую объединенную территориальнюу общину на Белопольщине.

Николай Клочко с главой Белопольская райгосадминистрации Владимиром Верещагина и главой Николаевской ОТГ Иваном Игнатьевым обсудили перспективы внедрения реформ децентрализации в громаде и пообщались с жителями поселка Николаевка и села Марковка.

Во время посещения амбулатории общей практики семейной медицины в селе Марковка чиновники обсудили возможность создания на ее базе областного реабилитационного центра для участников АТО. Сейчас запланировано разработать проектно-сметную документацию, чтобы уже в 2018 году выделить средства и начать ремонт этого помещения.

Общество Николаевская громада

По тематике

Вчера 15:21

В Николаевской ОТГ будет создан ЦПАУ при поддержке U-LEAD

Глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин, глава Николаевской ОТГ Иван Игнатьев, и.о. старост встретились с менеджером пилотных проектов, куратором U-LEAD Ольгой...

09.12.2016 13:29

Николаевской громаде пообещали еще одну пожарку

Глава Сумской облгосадминистрации Никола Клочко провел личный прием граждан в селе Николаевка Белопольского района....

05.12.2016 12:26

В Сумах хотят лечиться 10-тысячная громада с Белопольщины

Николаевская громада Белопольского района обратилась с просьбой разрешить своим жителям лечиться в Сумских городских больницах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.