В Николаевской ОТГ хотят открыть областной реабилитационный центр для участников АТО Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совершил рабочую поездку в Николаевскую объединенную территориальнюу общину на Белопольщине.

Николай Клочко с главой Белопольская райгосадминистрации Владимиром Верещагина и главой Николаевской ОТГ Иваном Игнатьевым обсудили перспективы внедрения реформ децентрализации в громаде и пообщались с жителями поселка Николаевка и села Марковка.

Во время посещения амбулатории общей практики семейной медицины в селе Марковка чиновники обсудили возможность создания на ее базе областного реабилитационного центра для участников АТО. Сейчас запланировано разработать проектно-сметную документацию, чтобы уже в 2018 году выделить средства и начать ремонт этого помещения.