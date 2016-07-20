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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумщина готовится к весеннему призыву

Результаты осеннего призыва и состояние подготовки к весеннему набору на военную службу проанализировали на инструкторско-методических сборах по вопросам подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2017 года.

Вр.и.о комиссара Сумского областного военкомата, полковник Сергей Шуляков во время своего доклада отметил, что призывники срочной службы не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне проведения АТО.

Также среди плюсов военной службы он назвал возможность дальнейшего трудоустройства. Так, например, почти 40% военнослужащих, которые в прошлом были призваны на срочную службу в пограничные войска, продолжили службу по контракту. В этом же году призыва на срочную государственную пограничную службу не будет.

«Перед нами стоят задачи по отбору на военную службу по контракту, а также призыву на срочную службу. Мы - государственные служащие и должны выполнить эту задачу в полном объеме», - обратился он к присутствующим членам призывных комиссий.

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежда Лысенко отчиталась перед собравшимися о работе медицинских комиссий о вынесении экспертных решений. По ее словам, выполнить доведенные Сумщине показатели по призыву на военную службу, реально при условии активизации работы по явке призывников на медицинские комиссии.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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