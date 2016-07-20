Сумщина готовится к весеннему призыву Результаты осеннего призыва и состояние подготовки к весеннему набору на военную службу проанализировали на инструкторско-методических сборах по вопросам подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2017 года.

Вр.и.о комиссара Сумского областного военкомата, полковник Сергей Шуляков во время своего доклада отметил, что призывники срочной службы не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне проведения АТО.

Также среди плюсов военной службы он назвал возможность дальнейшего трудоустройства. Так, например, почти 40% военнослужащих, которые в прошлом были призваны на срочную службу в пограничные войска, продолжили службу по контракту. В этом же году призыва на срочную государственную пограничную службу не будет.

«Перед нами стоят задачи по отбору на военную службу по контракту, а также призыву на срочную службу. Мы - государственные служащие и должны выполнить эту задачу в полном объеме», - обратился он к присутствующим членам призывных комиссий.

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежда Лысенко отчиталась перед собравшимися о работе медицинских комиссий о вынесении экспертных решений. По ее словам, выполнить доведенные Сумщине показатели по призыву на военную службу, реально при условии активизации работы по явке призывников на медицинские комиссии.