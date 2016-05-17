В Сумах патрульные задержали угонщика в чужом авто 21 марта, около 2 часов ночи, патрульные получили сообщение о том, что неизвестные пытались проникнуть в транспортное средство.

Заявитель сообщил, что видел неизвестного, который долгое время ходит у дверей транспортных средств. Патрулируя дворовую территорию, полицейские обнаружили неизвестного мужчину, который сидел на водительском сиденье автомобиля марки Opel. При этом в автомобиле был поврежден дверной замок и открыты окна.

Во время общение инспекторы заметили, что мужчина нервничает. Как в дальнейшем выяснилось, транспортное средство ему не принадлежит, а объяснить причину своего пребывания в нем он не смог.

Во время поверхностной проверки автомобиля патрульные заметили, что вещи в автомобиле расположены в хаотичном порядке, а в замке зажигания находился самодельный предмет, похожий на ключ.

У 31-летнего мужчины патрульные обнаружили несколько наборов отверток, двое поврежденных ножниц, раскладной нож, шило, другие инструменты и водительское удостоверение, которое ему не принадлежит.

Патрульные осуществили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы Сумского отдела полиции.