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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским копам попался вдрызг пьяный водитель без прав

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, степень опьянения которого в 13 раз превышала норму.

На днях, около 3 часов ночи, патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные остановили BMW-523, который нарушил ПДД.

Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, к тому же он не имел водительского удостоверения, которое изъяли за аналогичное правонарушение.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у 25-летнего гражданина 2,6 промилле алкоголя.

Стражи порядка составили на него админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и ч.3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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